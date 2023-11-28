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«На пациента накладывается голограмма его снимка»: в РКОД начали оперировать в AR-очках
Скачок в будущее – сегодня хирурги татарстанского онкодиспансера провели операции при помощи уникальной разработки. Они оперировали в очках дополненной реальности. На пациента накладывается голограмма его КТ и МРТ-снимков, что позволяет хирургу видеть его в буквальном смысле слова насквозь. «Татар-информ» понаблюдал, как прошли эти операции.
Голограмма снимка накладывается на пациента
Сегодня в Республиканском клиническом онкологическом диспансере Татарстана впервые в ПФО провели операции в очках дополненной реальности – AR-очках.
Подобные операции в онкологии до сих пор проводили только в Москве, Казань стала следующей после столицы России.
«В обычной жизни мы перед операцией идем смотреть снимки КТ, МРТ пациента на компьютере. После мы уходим в операционную, и все это остается в нашей памяти. Мозг человека ведь индивидуален, кто-то помнит все хорошо, кто-то не очень. А в очках во время операции мы видим операционное поле, пациента и голограмму его снимков в реальном времени, которые накладываются на тело», – рассказал заведующий отделением урологии РКОД Марат Насруллаев.
Проекция в 3D, ее можно переворачивать, вращать и приближать область, которую необходимо рассмотреть.
Завотделением привел пример: у пациента 15 лимфоузлов, которые необходимо удалить, а хирурги убрали 14. Один просто спрятался. В AR-очках доктор его не упустит, ведь проблемная область в проекции подсвечивается. Эта технология помогает врачам в навигации и не оставляет места для врачебных ошибок.
Люди, которые придумали эти очки и создали программное обеспечение для них, выходцы из Санкт-Петербургского Политеха. Инвестор проекта Medgital Александр Андреев, объяснил, что медициной программисты решили заняться потому, что хотели быть полезными жителям России.
«Пациенту делают томографию – КТ или МРТ, эти данные загружаются к нам в программное обеспечение, из них строится 3D-объемная голограмма. И хирург при планировании операции может крутить перед глазами модель. И во время операции, накладывается это изображение с помощью специального маркера к телу пациента. То есть хирург, обладает рентгеновским зрением, когда проводит операцию», – объяснил Александр Андреев принцип работы очков.
После каждой операции разработчики собирают отзывы медиков и дополняют технологию в зависимости от потребностей хирургов.
Удалили почку вместе с опухолью
Первой пациенткой, которую сегодня оперировали с применением современнейшей технологии, стала 64-летняя женщина.
Медики обнаружили у нее рак правой почки, причем опухоль находилась внутри органа. Марат Насруллаев объяснил – если бы онкология росла снаружи, то медкам не составило бы труда вырезать опухоль. Но в случае этой пациентки, необходимо было удалить всю почку.
«Если мы уберем только опухоль, в любом случае будет рецидив», – объяснил заведующий отделением.
Вмешательство провели лапароскопически – через несколько небольших проколов. Под контролем камеры, почку предстояло отделить от других тканей и аккуратно достать.
Отсканировав очками QR-код пациентки, врача увидел объемное изображение ее внутренних органов. Медики объяснили, что опухоль обозначена на голограмме зеленым цветом.
Врач-онколог отделения урологии РКОД Георгий Басиашвили аккуратно, шаг за шагом лазером отделял ткани, чтобы извлечь почку. Очки дополняли реальность. Изображение с них вывели на большой экран в операционной. Почку аккуратно достали через небольшой разрез.
После операции Георгий Басиашвили провел эксперимент: навел AR-очки на вырезанную почку и разрезал ее. Он показал, что опухоль находилась именно там, где она обозначалась в 3D-проекции.
«С очками работать было очень легко. Такие технологии помогают и пациентам, и врачам. Рак почки – это всегда множественные дополнительные капилляры, которые проходят к опухоли. Поэтому, когда мы оперируем лапароскопически, мы не всегда можем их увидеть глазами. Если операция открытая, можем их пропальпировать, а лапароскопически – нет. Именно поэтому мы сегодня использовали эту систему, чтобы знать точно, где находятся сосуды, чтобы уменьшить риски», – рассказал хирург.
Онкологию у пациентки нашли на ранней стадии благодаря диспасеризации, метастазов она дать не успела. И поэтому медики дают благоприятный прогноз на дальнейшую жизнь без рака. Врачи напомнили, что одной рабочей почки для нормальной жизни человеку вполне достаточно.
Убрали лимфоузлы с метастазами из-за рака яичка
Операционную начали готовить для следующего пациента – 18-летнего парня. В детстве у него был крипторхизм – одно яичко не опустилось, так он жил до четырех лет, потом медики помогли яичку опуститься. А во время одной из операций выявили рак этого органа. Само яичко удалили. Дальше парня ждала химиотерапия.
Сегодня молодого человека ждала завершающая операция, медикам предстояло убрать лимфоузлы, потому что метастазы в них нашли в забрюшинном пространстве.
Во второй раз вмешательство уже совсем другое. Операция открытая. Чтобы удалить лимфоузлы, хирурги разрезали живот пациента. Снова сканируется QR-код и появляется яркая картинка.
Если в первый раз хирург то снимал, то надевал очки, в этот раз они были на нем в течение всей операции. Врач по изображению определял, как близко находится аорта, как далеко надо пройти до лимфоузлов и другие важные медицинские детали. Пораженные лимфоузлы светились зеленым цветом.
Врач поворачивал изображение, чтобы было удобно – создавалось впечатление, что он дирижирует оркестром, активно жестикулируя. Операция прошла успешно. Медики выразили надежду, что для парня эта операция станет последней в череде вмешательств, и он попрощается с раком навсегда.
По словам Георгия Басиашвили, было бы прекрасно, если бы такая работа в РКОД продолжилась. Пока такие операции – пробные, как дальше развивать это направление, будут решать врачи.
«Действительно, это был первый опыт. Было самому интересно. До этого были лишь предположения и надежды. Мы накладываем виртуальную картинку на то, что видим реально глазами. Мы понимаем, где находится опухоль. Мы понимаем, куда идти, где резать. Хирургия – это очень тонко. И когда ты не видишь какой-то сосуд, это может создать огромные проблемы. А здесь мы видим все – артерии, вены, саму опухоль – это нам намного облегчает работу», – отметил заведующий отделением урологии онкодиспансера Марат Насруллаев.
За прооперированными сегодня пациентами продолжат наблюдение в онкодиспансере. Им необходимо будет периодически показываться онкологу, проходить КТ и УЗИ, чтобы не пропустить возможные рецидивы.
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