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На озере в Казани водолазы нашли тело пропавшего накануне мужчины
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Сегодня водолазы нашли тело мужчины, которого искали со вчерашнего дня. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Как рассказали в ведомстве, в 12.25 на озере в парке Победы в Казани водолазы дежурной смены спасателей ЗПСО-2 подняли с глубины 6 метров в 50 метрах от берега тело мужчины, который пропал накануне.
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