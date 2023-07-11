На озере в Казани водолазы нашли тело пропавшего накануне мужчины

Сегодня водолазы нашли тело мужчины, которого искали со вчерашнего дня. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Как рассказали в ведомстве, в 12.25 на озере в парке Победы в Казани водолазы дежурной смены спасателей ЗПСО-2 подняли с глубины 6 метров в 50 метрах от берега тело мужчины, который пропал накануне.