На озере в Актанышском районе мужчина погиб, провалившись под лед

На озере в Актанышском районе мужчина погиб, провалившись под тонкий лед. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Выяснилось, что мужчина переходил озеро по тонкому льду, толщина которого составляла от 3 до 5 см.

В ведомстве также указали, что на Каме в Алексеевском районе спасли шестерых человек, которые едва не провалились под тонкий лед.

«Обстановка на водных объектах Республики Татарстан — крайне сложная и напряженная. Сейчас лед крайне опасен! Выход на него смертельно опасен! Берегите своих родных и близких!» — подчеркнул заместитель руководителя ГУ МЧС России по Татарстану Юрий Венедиктов.