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На озере в Актанышском районе мужчина погиб, провалившись под лед
На озере в Актанышском районе мужчина погиб, провалившись под тонкий лед. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.
Выяснилось, что мужчина переходил озеро по тонкому льду, толщина которого составляла от 3 до 5 см.
В ведомстве также указали, что на Каме в Алексеевском районе спасли шестерых человек, которые едва не провалились под тонкий лед.
«Обстановка на водных объектах Республики Татарстан — крайне сложная и напряженная. Сейчас лед крайне опасен! Выход на него смертельно опасен! Берегите своих родных и близких!» — подчеркнул заместитель руководителя ГУ МЧС России по Татарстану Юрий Венедиктов.
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