На озере Степное в Татарстане поселились краснокнижные цапли

На территории заказника «Чистые луга» в Татарстане замечена стая больших белых цапель. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

«Первый раз мы их заметили лет пять назад близ деревни Красный Яр на реке Шешма. А на днях увидели шесть цапель недалеко от заказника на озере Степное», — рассказал сотрудник заказника Роман Гринин.

Белые цапли — редкий вид, уязвимый в связи с низкой численностью и малой распространенностью, занесенный в Красную книгу РТ. Белые цапли встречаются в степной и лесостепной зонах. В последние годы они были замечены в Агрызском, Актанышском, Альметьевском, Буинском, Бугульминском, Зеленодольском, Лаишевском, Мензелинском, Новошешминском, Рыбно-Слободском и Спасском районах республики.