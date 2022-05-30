На озере Лебяжьем в Казани пройдет первый гастрофестиваль

Фото: архив «Татар-информ», Владимир Васильев

На площадке озера Лебяжье в столице Татарстана 4 июня пройдет первый гастрономический фестиваль — гастрофест на Лебяжьем. Гостей будут ждать блюда летней и национальной кухни, культурная программа и развлечения. Об этом на деловом понедельнике рассказал глава администрации Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов.

Он отметил, что инициаторами проведения нового гастрофеста стали предприниматели столицы РТ. Идея объединила представителей бизнеса из разных сфер: общепита, отдыха, туризма, развлечений и фермерства. Задумка стала продолжением дискуссий, состоявшихся на базе прошедшего в апреле форума Made in Kazan.

«С 10 часов утра до 8 часов вечера 4 июня на территории лесопарковой зоны озер Лебяжье впервые пройдет крупнейшее гастрономическое событие — гастрофест на Лебяжьем», — анонсировал Сергей Миронов.

Он добавил, что в основе фестиваля будут вкусные блюда и развлечения, а также интересная культурная программа.

«Самой большой будет зона фуд-корта, которая объединит более 30 фудтраков, барбекюмобилей, гастроучастников и фермеров. Казанские рестораторы в течение всего дня будут радовать гостей блюдами традиционной летней и национальной кухни», — резюмировал докладчик.