На озере Комсомольское в Казани спасатели помогли детям с ДЦП добраться до берега

Сегодня в 18.20 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что на озере Комсомольское двое детей не могут добраться до берега.

Как стало известно агентству, 16-летний мальчик с диагнозом ДЦП заплыл за буйки и не мог вернуться на берег. Родители послали за ним 16-летнюю девочку с таким же диагнозом.

Доплыв до мальчика, девушка устала и совместно с ним сил приплыть к берегу не хватало.

К счастью, спасатели ОСВОД на лодке спасли детей, а с родителями провели беседу.

Причиной происшествия стало оставление детей без присмотра в воде родителями, находившимися на берегу.

Стоит отметить, что в 2023 году на озере Комсомольское зарегистрировано 4 происшествия, три человека погибли, одного удалось спасти.