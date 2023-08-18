Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На озере Комсомольское в Казани спасатели помогли детям с ДЦП добраться до берега
Сегодня в 18.20 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что на озере Комсомольское двое детей не могут добраться до берега.
Как стало известно агентству, 16-летний мальчик с диагнозом ДЦП заплыл за буйки и не мог вернуться на берег. Родители послали за ним 16-летнюю девочку с таким же диагнозом.
Доплыв до мальчика, девушка устала и совместно с ним сил приплыть к берегу не хватало.
К счастью, спасатели ОСВОД на лодке спасли детей, а с родителями провели беседу.
Причиной происшествия стало оставление детей без присмотра в воде родителями, находившимися на берегу.
Стоит отметить, что в 2023 году на озере Комсомольское зарегистрировано 4 происшествия, три человека погибли, одного удалось спасти.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа