Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На озере Комсомольское в Казани спасатели помогли 10-летнему мальчику
В Казани на озере Комсомольское спасатели пришли на помощь тонущему 10-летнему мальчику, сообщил председатель совета ОСВОД Казани Никита Коробицын.
Сегодня днем двое детей заплыли за буйки на надувном круге. Старший ребенок был в круге, а младший держался рядом. В какой-то момент старший отплыл от младшего и тот начал тонуть.
Спасатель, дежуривший на лодке, сразу же подплыл к мальчику, подхватил его в плавсредство и доставил к матери на берег.
Ребенок не пострадал, отделался испугом. Скорая помощь ему не понадобилась.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа