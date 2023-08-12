На озере Комсомольское в Казани спасатели помогли 10-летнему мальчику

В Казани на озере Комсомольское спасатели пришли на помощь тонущему 10-летнему мальчику, сообщил председатель совета ОСВОД Казани Никита Коробицын.

Сегодня днем двое детей заплыли за буйки на надувном круге. Старший ребенок был в круге, а младший держался рядом. В какой-то момент старший отплыл от младшего и тот начал тонуть.

Фото: © ОСВОД Казани

Спасатель, дежуривший на лодке, сразу же подплыл к мальчику, подхватил его в плавсредство и доставил к матери на берег.

Ребенок не пострадал, отделался испугом. Скорая помощь ему не понадобилась.