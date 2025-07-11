На озере Комсомольское в Казани перевернулся надувной матрац с двумя детьми
Сегодня днем на озере Комсомольское в столице Татарстана на воде за территорией пляжа перевернулся надувной матрац с двумя детьми приблизительно десяти лет. Случившееся увидели спасатели ОСВОД, сообщил «Татар-информу» председатель ОСВОД Казани Никита Коробицын.
Один из детей начал тонуть, так как не умел плавать. Другой ребенок, который умел плавать, пытался удержать товарища на поверхности воды, но у него не получалось сделать это.
Спасатели ОСВОД вовремя подплыли к детям и доставили их на берег, где провели профилактическую беседу.
Несовершеннолетние были без присмотра родителей. Медицинская помощь им не потребовалась.