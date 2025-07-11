news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 11 июля 2025 19:18

На озере Комсомольское в Казани перевернулся надувной матрац с двумя детьми

Читайте нас в
Телеграм

Сегодня днем на озере Комсомольское в столице Татарстана на воде за территорией пляжа перевернулся надувной матрац с двумя детьми приблизительно десяти лет. Случившееся увидели спасатели ОСВОД, сообщил «Татар-информу» председатель ОСВОД Казани Никита Коробицын.

Один из детей начал тонуть, так как не умел плавать. Другой ребенок, который умел плавать, пытался удержать товарища на поверхности воды, но у него не получалось сделать это.

Спасатели ОСВОД вовремя подплыли к детям и доставили их на берег, где провели профилактическую беседу.

Несовершеннолетние были без присмотра родителей. Медицинская помощь им не потребовалась.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
К концу недели в Татарстане немного спадет жара и прекратятся осадки

К концу недели в Татарстане немного спадет жара и прекратятся осадки

10 июля 2025
Ежемесячная выплата из маткапитала: кому положена в Татарстане

Ежемесячная выплата из маткапитала: кому положена в Татарстане

10 июля 2025