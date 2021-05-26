На озере Кабан в Казани утонула женщина

Как рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, сегодня в 16.05 поступило сообщение, что на озере Средний Кабан в районе улицы Тюменская утонула женщина.

На месте подруга пропавшей рассказала спасателям, что они пошли купаться. В какой-то момент она потеряла приятельницу из вида.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

К поискам женщины приступила водолазная группа. В 18.20 тело погибшей 46-летней женщины было обнаружено в 20-ти метрах от берега на глубине девяти метров.

Причина происшествия - купание в необорудованном месте.

