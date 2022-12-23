На озере Кабан в Казани появятся три башни стоимостью 10 млрд рублей

Сегодня на заседании инвестиционного совета Татарстана под руководством Президента РТ Рустама Минниханова Гендиректор «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов представил проект административного комплекса компании в столице республики на улице Салимжанова.

Комплекс будет состоять из трех башен, многоуровневого подземного паркинга, в нем также будет располагаться абонентский пункт для потребителей. Стоимость проекта оценивается в 10 млрд рублей, а его общая площадь составит 13 тыс. квадратных метров.

Президент Татарстана Рустам Минниханов уточнил, что он появится рядом с новым IT-парком имени Башира Рамеева. Он отметил, что участок выкупила республика и часть пошла под строительство IT-парка, часть займет офис территориального представительства газовой компании.

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