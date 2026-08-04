На озере Изумрудном в Казани водолазы третьи сутки ищут утонувшего подростка

Третьи сутки водолазы ищут молодого человека 2008 года рождения, который 2 августа ушел под воду на озере Изумрудном в Казани. Об этом «Татар-информу» рассказала начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по РТ Регина Гаязова.

«В ГИМС обратились за помощью водолазов для обследования дна. На данный момент поиски продолжаются. Напоминаю, что озеро Изумрудное является местом массового отдыха, на нем выставлены посты ОСВОД. Однако пропавший молодой человек купался в месте, не предназначенном для купания, где не было дежурных постов», – рассказала Регина Гаязова.

По данным ГУ МЧС России по РТ, в первый день водолазы обследовали 500 кв. метров акватории озера на расстоянии 50-60 метров от берега и на глубине 12-15 метров. Однако поиск результатов не дал и был прекращен с наступлением темноты.

На следующий день поиски продолжились, водолазной группой обследовано 8 000 кв. метров дна водоема, гидролокатором бокового обзора обследовано 15 300 кв. метров дна.