На озере Изумрудном в Казани парень решил искупаться в необорудованном месте и утонул

Накануне вечером на Озере изумрудном в Казани погиб молодой мужчина, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

23-летнего юношу водолазы искали уже в темноте. Тело удалось обнаружить в 50 метрах от берега на глубине 12 метров.

Погибшего передали полицейским. В МЧС уточнили, что юноша отправился купаться в необорудованном месте примерно в 200 метрах от оборудованного для купания пляжа.