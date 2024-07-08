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На озере Изумрудном в Казани парень решил искупаться в необорудованном месте и утонул
Накануне вечером на Озере изумрудном в Казани погиб молодой мужчина, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
23-летнего юношу водолазы искали уже в темноте. Тело удалось обнаружить в 50 метрах от берега на глубине 12 метров.
Погибшего передали полицейским. В МЧС уточнили, что юноша отправился купаться в необорудованном месте примерно в 200 метрах от оборудованного для купания пляжа.
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