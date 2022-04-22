На охрану детских лагерей в Татарстане дополнительно направят почти 30 млн рублей

Безопасный отдых детей — один из приоритетов летней оздоровительной программы, поэтому важно усилить профессиональные требования для охранников в лагерях. В этом году бюджетные детские лагеря в регионах республики получат на обеспечение охраны почти 30 млн рублей, рассказал на малой коллегии Минмолодежи РТ по теме отдыха и оздоровления детей в детских лагерях глава ведомства Тимур Сулейманов.

«Считаем необходимым усилить контроль по отношению к юридическим лицам, получающим право на охранную деятельность в лагерях. Бывают случаи, когда в лагеря охранные предприятия направляют людей пенсионного возраста. Важно усилить требования к профессиональным компетенциям направляемых сотрудников», — отметил министр.

Также на коллегии поднималась тема обеспечения питания детей, в том числе закупка продуктов для лагерей. К примеру, сейчас организация должна закупать товары у единственного поставщика, согласованного с межведомственной комиссией. Тимур Сулейманов предложил разрешить закупку без согласования, если поставщик был определен процедурой отбора на электронной торговой площадке Агентства по государственному заказу Республики Татарстан.

Кроме того, для обеспечения дополнительной безопасности детских лагерей, которые находятся на землях лесного фонда, Сулейманов предложил внести изменение в Лесной кодекс РТ. Это позволит лагерям поставить заборы и ограждения на территории, что сейчас запрещено.