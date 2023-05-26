«На охране природы стоят сами жители»: на берегу Казанки прошел субботник

Экоактивисты Казани собрались сегодня на субботник, который прошел на берегу реки Казанки, в парке «Манзара». Генеральная уборка прибрежной территории от скопившегося за зиму и весну мусора была организована в рамках всероссийской акции «Убери за собой».

«Сегодня мы проводим мероприятие по уборке прибрежной территории <…>. Мероприятие проходит в заключительный день X Международного Невского экологического конгресса, который проводится в Санкт-Петербурге. Татарстан наравне с другими субъектами [Федерации] примет сегодня участие в телемосте с его участниками», — отметил в своей речи заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Егор Тарнавский.

Замминистра также напомнил, что субботник организован в том числе и в рамках акции «Вода России», в которой Татарстан два года подряд занимает первое место. В этом году перед регионом стоит задача сохранить лидерские позиции. Кроме того, на этой неделе в республике завершается санитарно-экологический двухмесячник, организуемый в ходе конкурса «Эковесна».

«За два месяца проведено около 750 экологических мероприятий, в которых приняли участие около 700 тыс. человек. На охране природы стоят наши жители, наши люди. Это акоактивисты движения „Будет чисто“, Русское географическое сообщество, юннаты и неравнодушные жители республики», — уточнил Тарнавский.

Начальник Управления информационных систем и экологического просвещения Минэкологии РТ Дамир Валиуллин в свою очередь заметил, что в Татарстане традиционно с самой ранней весны на протяжении последних 15–20 лет проводятся активные работы по благоустройству территорий и очистке их от мусора, накопившегося за зиму. В экологических акциях и субботниках принимает активное участие молодежь.

Всероссийская акция «Убери за собой» инициирована публично-правовой компанией «Российский экологический оператор» при поддержке движения «Делай!». Организаторами акции в Казани выступают молодежное экологическое движение «Будет чисто» совместно с Министерством экологии и природных ресурсов РТ и Отделением Русского географического общества в РТ.

На прямую связь с участниками субботника сегодня вышли заместитель Премьер-министра РФ Виктория Абрамченко и Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко.

Всего участниками субботника в парке «Манзара» стали 160 человек, которым удалось собрать на берегу Казанки около 100 мешков мусора.