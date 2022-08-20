На обновленном проспекте Химиков в Нижнекамске обустроены велосипедные дорожки

В Нижнекамске завершен капитальный ремонт участка проспекта Химиков от улицы Менделеева до проспекта Вахитова. Реконструкция выполнена по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Выполнены работы по устройству нижнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси и верхнего слоя покрытия из высокоплотного асфальтобетона с устройством монолитного бортового камня», – отметили в министерстве.

Для безопасного и комфортного передвижения горожан обустроены велосипедные дорожки и тротуары. Кроме того, дорожники отремонтировали покрытие на местном проезде.

Установлены также автопавильоны, 47 дорожных знаков и нанесена разметка на автодороге.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента РФ Владимира Путина.