На открытии сада Рыбака казанцев ждут концерт и площадка с ретротанцами

3 сентября в Казани откроется первая благоустроенная часть сада Рыбака. Реконструкция общественного пространства в Адмиралтейской слободе стартовала в этом году, напоминает мэрия столицы РТ.

В этот день гостей парка ожидает развлекательная программа. Так, в 17.00 откроется танцплощадка, где все желающие смогут научиться движениям из ретротанцев. Затем с концертом выступит солистка кавер-группы «Кудри».

Фото: мэрия Казани

Первая очередь реконструкции сада Рыбака расположена со стороны улицы Кызыл Армейской. После обновления здесь появилось видеонаблюдение, подключено наружное освещение, обновлено покрытие, открылась большая детская площадка. Все работы проводились с учетом пожеланий жителей района.

Второй этап реконструкции стартует в 2023 году. В рамках него в саду появятся спортивная зона с тренажерами, футбольное поле с амфитеатром, теннисный корт и площадка для проведения мероприятий. В дирекции парков и скверов уточнили, что летом здесь будут проводиться кинопоказы под открытым небом, а зимой — устанавливаться новогодняя ель.