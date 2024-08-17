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На открытии парка в Зеленодольске выступят IOWA, Tkillah и Милана STAR
24 августа в зеленодольском микрорайоне Мирный состоится открытие парка «Зеленая долина». Гостей ожидает концертная программа с участием российских артистов Milana star, T-killah, Iowa. Об этом говорится в официальном сообществе Зеленодольского района.
Открытие нового общественного пространства пройдет в формате городского праздника и, как ожидается, соберет 10 тысяч человек. Начало мероприятия запланировано на 16.30.
Парк расположился на территории протяженностью 1,5 километра. Здесь установлены скульптура первого холодильника, собранного на местном заводе 65 лет назад, макет корабля, корова, а в зоне, которая посвящена хлебозаводу, — чак-чак. Также в общественном пространстве есть площадки, посвященные Раифской обители, Каюму Насыри, острову-граду Свияжску, достижениям зеленодольских спортсменов.
Также для отдыхающих размещены детская и спортплощадки, зона с мангалом, беседки. Для обеспечения безопасности и комфорта установлены камеры видеонаблюдения, освещение.
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