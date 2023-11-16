На открытии мечети «Сулейман» совершили молитву за жителей Палестины

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На церемонии открытия мечети и исламского центра «Сулейман» в казанском поселке Левченко главный казый Татарстана Джалиль хазрат Фазлыев прочитал молитву за палестинских мусульман.

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин призвал не забывать о положении братьев-мусульман в Палестине.

«Два дня назад встречался с нашими студентами. В наших институтах обучаются 14 студентов из Газы, четверо из них - хафизы. Это сильные хафизы (выучившие текст Корана наизусть чтецы - ред.). Сейчас несколько братьев по вере мне предложили их взять в наши мечети. Это будет наша им помощь», – сказал муфтий.

«Когда объявили сбор гуманитарной помощи палестинцам, за первый же день было собрано 14 миллионов рублей. Наш первый самолет отправился. Еще три самолета ожидаем, деньги на счете. Большое спасибо и нашему Раису, пусть Аллах будет доволен всеми», – добавил Камиль хазрат.

Камиля Билалова