На открытии марафона «Мы растем, читая Тукая!» дети декламировали стихи классика

По случаю 140-летия со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая журнал «Сабантуй» и радио «Тәртип» организовали марафон «Мы растем, читая Тукая!». На торжественной церемонии открытия, состоявшейся в здании «Татмедиа», выступили и дети сотрудников филиалов АО «Татмедиа», и гости из других районов Татарстана.

Первый заместитель руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», поздравил Ильдар Миргалимов поздравил собравшихся от имени главы ведомства Айдара Салимгараева.

«Поздравляю всех с праздником. В этом году в Татарстане отмечаются большие юбилеи: 120 лет со дня рождения Мусы Джалиля, 140 лет со дня рождения Габдуллы Тукая…» – сказал Ильдар Миргалимов. Он напомнил, что, хотя сейчас Тукай известен как поэт и писатель, его трудовой путь начался с журналистики.

«Габдулла Тукай сделал свои первые шаги как журналист в городе Уральске еще до приезда в Казань. Первые его произведения начали появляться на страницах газет и журналов. Мы не можем представить татарскую прессу без Тукая. Тукай и его современники внесли огромный вклад в журналистику», – подчеркнул Ильдар Миргалимов.

Он выразил уверенность в том, что собравшиеся сегодня дети станут наследниками своих родителей, работающих в редакциях. Он также выразил благодарность родителям, вырастившим таких талантливых детей.

Исполнительный директор АО «Татмедиа» Нияз Гараев вручил детям, участвующим в марафоне, дипломы и подарки. «Изучайте биографию и стихи великого поэта», – пожелал он.

Главный редактор радиостанции «Тәртип» Ризаля Исмагилова поблагодарила родителей, которые привели своих детей на марафон. «Это мероприятие надо проводить ежегодно, превращая его в хорошую традицию. Дети, выросшие на чтении Тукая и знакомые с его творчеством, будут счастливы. Когда от „Сабантуя“ поступило предложение, мы с удовольствием включились в эту работу. Записали нескольких детей», – сказала она.

По словам Ризали Исмагиловой, кто бы как ни выступил на марафоне, проигравших среди его участников нет. Она отметила, что для достижения дальнейших успехов нужно просто побольше работать. «Если не во второй раз, то в третий будет победа. Надо просто не останавливаться и всегда участвовать в соревнованиях. Сами тормошите своих родителей, говоря: „Я учусь этому, я учусь тому“. Вырастайте умными, успешными детьми, внуками Тукая», – пожелала главред радиостанции.

По словам главного редактора журнала «Сабантуй» Руфии Мухутдиновой, если раньше марафоны проводились онлайн в социальных сетях с различными заданиями, то марафон, посвященный Тукаю, впервые решили провести в очном формате. В рамках марафона состоялись интересные встречи. «Сегодня в шесть утра звонили люди из Арска, Балтасей и Набережных Челнов с просьбой принять участие. Спасибо, что нашли время. Если вы активны, хорошо владеете татарским языком, разговариваете по-татарски и усердно учитесь, я уверена, что в будущем мы увидим вас на обложке журнала», – сказала журналистка.

Ризаля и Разиля Фазыловы, дочери-близнецы редактора журнала «Татарстан» Руфии Фазыловой, сыграли на курае мелодию «И, туган тел», а затем прочитали стихи.

Хаят Камалетдинова, дочь фотографа информационного агентства «Татар-информ» Салавата Камалетдинова, прочитала стихотворение «Әйт әле, күбәләк». Латыпа Фархушина, Роберт Шайхиев, Хаят Зиннатуллина и Алия Гимадиева также получили дипломы за участие в марафоне. Каждый из детей вернулся с подарками.

Учащиеся из Казани Зиля Ахметшина и Аскар Замалиев, которые вели церемонию открытия марфона, заявили, что в эфире радиостанции «Тәртип» прозвучат произведения самых талантливых поэтов. Записывать стихи в студии начали сегодня.

На мероприятии выступили баянисты и кураисты гимназии №5, учащиеся Арской музыкальной школы. Обладатель Гран-при многих конкурсов, молодой певец Рустам Хусаинов исполнил песню «Туган тел».

Гульнар Гарифуллина