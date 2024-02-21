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Общество 21 февраля 2024 19:48

На открытии «Игр будущего» презентовали дисциплины с использованием трехмерной иллюзии

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На открытии «Игр будущего» презентовали дисциплины с использованием трехмерной иллюзии

В Казани стартовала официальная церемония открытия «Игр будущего».

«Добро пожаловать на церемонию открытия первых „Игр будущего!“. Сегодня вместе с тысячами спортсменами и миллионами болельщиков мы начинаем историю уникальных соревнований на стыке физического и цифрового миров!» — отметил ведущий.

В центре арены «Казань Экспо» представители дисциплин — аватары в художественной форме рассказывают обо всех новых спортивных дисциплинах «Игр будущего».

Все дисциплины поделены на пять категорий. Их также называют вызовами. Это «спорт», «тактика», «стратегия», «технологии» и «скорость». У каждой дисциплины свои уникальные особенности. В одних упор больше делается на спорт, в других — на киберспорт, а в третьих — на новые технологии. Все эти соревнования являются фиджитал-играми.

Фото: скриншот видео.

#игры будущего
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