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На открытии фестиваля «Духовное единство» в Болгаре покажут оперу «Кара Пулат»
Фестиваль «Духовное единство России — послание миру» стартует сегодня в городе Болгар. Завершит церемонию открытия показ оперы «Кара Пулат».
В основу сюжета оперы положена татарская легенда о двенадцати девушках, которые были сожжены воинами Тамерлана. Красавицы, в числе которых дочь хана, были захвачены при взятии Великого Булгара.
Начало церемонии открытия запланировано на 20:00, однако различные мероприятия и активности будут проходить с 11:00. Гости фестиваля познакомятся с арабской каллиграфией, попробуют традиционные блюда и смогут попробовать себя в стрельбе из лука.
Фестиваль продлится три дня – с 16 по 18 августа. С подробным расписанием мероприятий и площадок, где они будут проходить, можно ознакомиться по ссылке.
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