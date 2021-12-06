На открытии елки в Менделеевске выступят артисты, а в новогоднюю ночь прогремит салют

Открытие главной елки Менделеевска в парке «Дружба» запланировано на 24 декабря. Оно пройдет с участием приглашенных артистов — заслуженного артиста РТ Филюса Кагирова и оперного певца Александра Петренко. Об этом на деловом понедельнике сообщил и. о. заместителя руководителя исполкома Менделеевского района по социальным вопросам Айдар Сафаргалин.

Кроме того, 24 и 25 декабря в Детской школе искусств состоятся елки главы для детей-инвалидов, для детей из приемных и опекунских семей, воспитанников приюта и детей, которые воспитываются только с отцами — в районе последних насчитывается 42.

Помимо этого, 25 декабря пройдет елка главы для одаренных детей. Также в этот день 25 юных жителей Менделеевского района отправятся на президентскую елку в Казань.

Позднее, 30 декабря, в ДК имени Гассара состоится традиционный вечер трудовой славы, а 31 декабря начнутся основные новогодние празднества на площади перед Домом культуры. Здесь пройдет новогодняя концертная программа, прозвучит поздравление главы района, а в 21.00 небо Менделеевска озарится салютом.

В самое ближайшее время, 15 декабря, на территории при школе №31 и в парке «Ушковские острова» будут открыты ледовые катки, а 16 декабря откроется каток на аллее по улице Юбилейная.

«Год был непростой, ковидный, настроение наших жителей должно быть праздничное! Мы должны приложить все усилия, чтобы праздники прошли на высшем уровне!» — подчеркнул руководитель района Радмир Беляев.