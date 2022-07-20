На открытие и закрытие фестиваля мусульманского кино Татарстан выделит 8 млн рублей

Открытие и закрытие 18-го международного фестиваля мусульманского кино в Казани обойдутся бюджету Татарстана в 8,18 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документации, церемония открытия пройдет в Казанской Ратуше. Подрядчику необходимо обеспечить встречу гостей на «красной дорожке», говорится в документе. Закрытие же пройдет в КРК «Пирамида».

На обоих мероприятиях запланировано участие творческих коллективов, ансамблей и оркестров, а также российских и зарубежных актеров. Кроме того, один из ведущих должен быть звездой российской эстрады или шоу-бизнеса.

Для гостей фестиваля также подготовят обзорную экскурсию по Болгару, Казани и Кремлю. Гостям на время фестиваля забронируют 40 одноместных и два двухместных «стандарта», 22 «улучшенных» и два люкс-номера.

Фестиваль пройдет в столице Татарстана с 7 по 11 сентября.