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Происшествия
15 ноября 2021  08:22
Павел Климчак

На отдыхе в Африке умер организатор концертов из Казани Никита Труханов

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Накануне появилась информация о том, что известный в Казани организатор концертов Никита Краш (Труханов) скончался в Африке.

По информации из соцсетей, он отравился вместе со своей женой во время отдыха. В плохом самочувствии родителей обнаружил их сын, он же связался с одним из родственников, чтобы сообщить об этом.

Супругу Никиты удалось спасти, на данный момент она в коме. Сообщается, что близкие Никиты объявили о сборе денег для перевозки его тела из Африки в Россию.

#африка #скончался #организатор
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