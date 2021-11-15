На отдыхе в Африке умер организатор концертов из Казани Никита Труханов

Накануне появилась информация о том, что известный в Казани организатор концертов Никита Краш (Труханов) скончался в Африке.

По информации из соцсетей, он отравился вместе со своей женой во время отдыха. В плохом самочувствии родителей обнаружил их сын, он же связался с одним из родственников, чтобы сообщить об этом.

Супругу Никиты удалось спасти, на данный момент она в коме. Сообщается, что близкие Никиты объявили о сборе денег для перевозки его тела из Африки в Россию.