На отдых в старейшие детские лагеря «Артек» и «Орленок» из РТ отправлены 230 детей

На отдых во вновь заработавшие старейшие российские детские лагеря «Артек» и «Орленок» отправлены 230 детей из Татарстана. Об этом на брифинге в Кабмине республики сообщил министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов.

Это победители федеральных конкурсов и предметных олимпиад, получившие персональные приглашения, а также учащиеся, получившие путевки через федеральную информационную систему «Артек.дети», уточнил спикер.

«Артек» — это международный детский центр, расположенным в крымском городе Ялте. В советское время он был самым знаменитым лагерем СССР и местом пионерских слетов. «Лагерь-санаторий в Артеке» открылся в 1925 году по инициативе председателя Российского общества Красного Креста Зиновия Соловьева.

Всероссийский детский центр «Орленок» — это крупнейшая в России база отдыха и оздоровления, которая ежегодно принимает около 20 тыс. детей в возрасте от 11 лет. Расположен в Краснодарском крае рядом с городом Туапсе.

Оба лагеря были созданы еще в советское время, но и сейчас остаются очень популярны. К тому же получить туда путевки непросто. Чаще всего дети отправляются в эти лагеря за особые успехи в учебе или творчестве, участвуя в различных конкурсах регионального или федерального значения.