Более 5 тыс. детей из Татарстана ежегодно отдыхают на Черноморском побережье

Ежегодно в Татарстане 218 тыс. детей отдыхают в детских оздоровительных лагерях. Из них 5 тыс. детей отправляются на Черноморское побережье, сообщил замминистра по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

«На три летних месяца приходится оздоровление 182 тысяч детей во всевозможных формах отдыха. Это и загородные оздоровительные лагеря, и палаточные лагеря, и лагеря дневного пребывания, и санаторно-курортное лечение. На сегодняшний день у нас порядка отдохнули 95 тыс. детей. Сейчас к концу подходит третья смена, в августе начнется четвертая», – рассказал Садыков на пресс-конференции в Общественной приемной.

На сегодняшний день, по словам замминистра, в детских оздоровительных лагерях отдыхают 18 тыс. 810 детей.

«Что касается особой группы детей с особенностями развития, если они способны к самообслуживанию, то как и все нормотипичные дети они могут на законных основаниях получить путевку в оздоровительный лагерь. Для них в лагерях созданы все необходимые условия — и для передвижения в спортзал, столовую, комнаты развития и отдыха», — сказал Садыков.

По-другому обстоит ситуация с детьми, требующими сопровождения. Сложность заключается в том, что по действующим санитарным правилам нельзя одномоментно завозить детей и родителей в одну профильную или непрофильную смену.

«Однако в прошлом году была специализированная профильная смена для особенных детей. В качестве эксперимента за счет средств бюджета РТ в две смены были завезены и дети, и родители. Нужно сказать, что „первый блин не оказался комом“. Мы получили большие положительные оценки. В этом году мы также подготовили обращение», – отметил замминистра по делам молодежи РТ.

По его словам, если в прошлом году в двух сменах отдохнуло 200 человек (100 детей и 100 родителей), то в этом году на отдых приедут 550 детей и 550 родителей.

«На сегодняшний день мы прошли экспертизу в Министерстве финансов Республики Татарстан. Ожидается, что в самое ближайшее время руководство республики примет необходимое решение и проект будет профинансирован», — подытожил замминистра по делам молодежи РТ.