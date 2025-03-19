На отдых детей в загородных лагерях Казани выделят 25 млн рублей

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На организацию отдыха детей в загородных лагерях Казани выделят 25 млн рублей. Информация содержится в двух тендерах на портале госзакупок.

Средства пойдут на субсидирование путевок в загородных лагерях, по утвержденному нормативу государство оплатит 85% затрат. Субсидированы будут более 1,3 тыс путевок. Средства выделят из бюджета Казани.

Частично затраты будут покрыты на путевки для детей от 7 до 17 лет включительно. Это творчески одаренные и социально активные дети, в том числе проходящие спортивную подготовку. Обязательное условие – проживание в Казани.

Длительность одной путевки – 18 дней. Дети будут проживать в комнатах на 3–5 человек. Предполагается пятиразовое питание. Профильная или тематическая программа должна сочетать несколько компонентов: художественно-образовательный и игровой, культурно-досуговый, спортивно-оздоровительный.

Инфраструктуре детских оздоровительных лагерей в Татарстане уделяется большое внимание. С 2019 года в республике действует программа капитального ремонта, реконструкции и строительства учреждений отдыха и оздоровления детей и молодежи «Лето – детям».

В первый день лета 2024 года в Казани открыли детский спортивно-оздоровительный лагерь «Молодая гвардия». Напутствие молодому поколению на церемонии открытия дал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Замечательный лагерь, ничем не уступающий «Артеку». Помимо организации отдыха, здесь особое внимание уделяется тренировкам. Вы все – спортсмены. Будьте сильными, успешными и упорными. Упорство в спорте во многом определяет успех», – обратился тогда к собравшимся лидер Татарстана.