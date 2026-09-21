На отдых 12,3 тыс. детей в палаточных лагерях РТ направлено 100 млн рублей

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

На развитие сети палаточных лагерей минувшим летом Татарстан потратил около 100 млн рублей. В таких лагерях отдохнули 12,3 тысяч детей. Об этом сообщил сегодня министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Палаточные лагеря традиционно вызывают большой интерес. Благодаря поддержке Рустама Минниханова у нас реализовано практически на 100 млн рублей на так называемые лагеря-спутники. В нескольких районах их разместили на базе стационарных лагерей. Всего у нас 52 таких лагеря», – рассказал он.

В ходе летней оздоровительной кампании в Татарстане различными формами организованного отдыха было охвачено более 173 тысяч детей. На организацию оздоровительной кампании было выделено 3 млрд рублей.