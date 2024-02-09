На отчетной сессии депутатов презентовали мастер-план Нижнекамска

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Планы развития промышленности Нижнекамска и города презентовали на отчетной депутатской сессии, посвященной социально-экономическому развитию Нижнекамского района по итогам 2023-го и задачам на 2024 год и выставке «Нижнекамск сегодня и завтра». В числе участников сессии заместитель Премьер-министра РТ — министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов, министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин, депутаты Госдумы РФ Айдар Метшин и Олег Морозов, сенатор РФ Геннадий Емельянов.

В обновленном спортивном зале «Факел» на выставке «Нижнекамск сегодня и завтра» руководитель службы по работе с госорганами СИБУРа в Татарстане Станислав Мартыненко рассказал о главных фокусах внимания компании на нижнекамской площадке, модернизации действующих производств и реализации инвестиционных проектов, а также о реконструкции социальных объектов Нижнекамска.

«С момента вхождения „Нижнекамскнефтехима“ в состав компании мы включены в единую систему СИБУРа, что позволяет использовать всю силу компании с точки зрения загрузки и реализации продукции. Предприятие реализует все намеченные программы по повышению эффективности производства, цифровизации, улучшает условия труда для сотрудников, инвестирует в социальную сферу, — рассказал Станислав Мартыненко. — Мы осваиваем новые технологии, расширяем ассортимент продукции, модернизируем действующие производства и строим новые. В этом залог стабильного будущего в условиях жесткой конкуренции на мировом и отечественном нефтехимическом рынках, а значит и благополучие жителей нашего города, республики и страны».

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Главный инвестиционный проект СИБУРа на нижнекамском предприятии — «Новый олефиновый комплекс ЭП-600», его реализация уже на финальной стадии. В планах также проекты по новым продуктам и технологиям. За счет этих производств планируется вдвое увеличить объемы производства этилена и более чем на 35% — объемы производства предприятия.

«Нижнекамский муниципальный район — один из индустриальных лидеров республики, центр нефтехимии. В связи с санкционными ограничениями можно было ожидать „проседания“ уровня жизни, но Нижнекамск сохранил лидерство по целому ряду важных аспектов развития нефтехимического комплекса», — отметил председатель Комитета Государственной Думы по контролю Олег Морозов.

При поддержке СИБУРа в Нижнекамске реконструируются спортивные объекты. Общий бюджет на реновацию спортобъектов — «Факела», «Алмаша» и «Дружбы» — составляет до 1,4 млрд руб., порядка 1 млрд руб. инвестирует СИБУР. На базе Нижнекамского химико-технологического комплекса создается учебный центр СИБУРа «СИБУРИНТЕХ-НК». Здесь будет сформирован центр компетенций, в котором сотрудники разных предприятий компании смогут пройти обучение и повысить квалификацию. Большая реновация ждет санаторий-профилакторий «Корабельная роща». Планируется построить новое здание с комфортом проживания «4 звезды», обновить и расширить медицинскую инфраструктуру. Санаторий станет центром отдыха сотрудников со всех предприятий СИБУРа.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Большие перспективы развития и у Нижнекамска. Новый облик города разработали архитекторы московского бюро Wowhaus по заказу СИБУРа, при поддержке Правительства Татарстана и администрации Нижнекамска.

«Производство, главный драйвер развития Нижнекамска, должно стать отправной точкой для формирования нового отношения людей к городу и его промышленному наследию. Задача города и городских предприятий — остановить отток молодежи, привлечь ее к участию в развитии Нижнекамска и промышленности», — подчеркнули архитекторы.

В частности, планируется, к примеру, реализовать большой проект «Зеленого кольца» и сделать Нижнекамск городом в лесу. Также планируется сделать второй выход на Каму — с проспекта Химиков через лес.

«Нижнекамск поставил себе много задач, построил много планов. Планы — это всегда хорошо, — отметил Мидхат Шагиахметов. — Готов и мастер-план Казанской агломерации. Все эти наработки должны лечь в основу мастер-плана всей Камской агломерации».

Развитие промышленности и города привлекает и новых специалистов. Старший менеджер Группы пусконаладочных работ «Нижнекамскнефтехима» Сергей Карташов в Нижнекамске чуть больше года, вместе с коллегами он готовит к пуску новый олефиновый комплекс ЭП-600.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

«Еще два года назад о Нижнекамске я знал только то, что это зеленый компактный город в Татарстане. Узнав от коллег о проекте ЭП-600, загорелся желанием принять участие в пуске нового комплекса. За плечами уже был не малый опыт работ на разных производствах СИБУРа: подготовка или запуск установки пиролиза, „изобутана-изопентана“, производство малеинового ангидрида, — рассказал Сергей Карташов. — Здесь перед нами стоит новый вызов — ЭП-600 мы запускаем без вендоров и лицензиара. Для нашей команды это возможность получить новый, бесценный опыт. Поэтому над тем, соглашаться на переезд или нет, долго не думал».

В Нижнекамск нефтехимик переехал с семьей — супругой и двумя дочерьми. Сергей Юрьевич признается, что очень рад, что у него есть возможность жить и работать здесь.