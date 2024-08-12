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На освещение и светофор для трасс в Татарстане выделят почти 25 млн рублей
В Татарстане за 24,9 млн рублей установят освещение на трех трассах и закупят светофорный объект для еще одной. Соответствующий тендер опубликован на портале госазкупок.
Подрядчику предстоит оборудовать искусственным освещением 4,1 км дорог — 2,4 км на территории Арского района (дороги Нижние Аты — Средняя Серда и Куркачи — Большая Атня), а также 1,7 км в Балтасинском (дорога Балтаси — Атня в селе Пор-Кутеш). Светофор же установят на км 5+500 автодороги Сухая Река — Берновые Ковали в Высокогорском районе.
Завершить работы необходимо до 22 ноября 2024 года. Заказчиком выступает «Главтатдортранс», средства выделят из бюджета Татарстана.
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