На освещение и обновление светофоров в Татарстане направят 79,7 млн рублей

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В Татарстане на устройство искусственного освещения и реконструкцию светофорного объекта направят 79,7 млн рублей. Тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документам, искусственным освещением оборудуют 11,2 км дорог, а именно:

участок автодороги Богатые Сабы — Тимершик — Верхний Симет — Алан (км 15+100 — км 15+900) в селе Старый Мичан в Сабинском районе;

участок дороги «Казань — Оренбург» — Бима (км 0+000 — км 4+890) в деревне Зимняя Горка и селе Бима в Лаишевском районе;

участок дороги «Казань — Ульяновск» — Апастово — «Уланово — Каратун» (км 5+200 — км 9+000) в Апастовском районе;

участок дороги Аш Бузи — Мамашир (км 6+200 — км 8+000) в селе Кошкино в Кукморском районе;

Кроме того, будет реконструирован светофорный объект на автодорогах Кукмор — Шемордан и обход города Кукмор с восточной стороны в с.Большой Кукмор в Кукморском районе РТ.

Все работы должны быть завершены до 22 ноября 2024 года и будут финансироваться из бюджета республики. Заказчиком выступает Главтатдортранс.