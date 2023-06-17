На острове Щурячий в РТ загорелась дача, пожарные добирались на катере

Сообщение о пожаре в дачном доме на острове Щурячий в Зеленодольском районе РТ поступило сегодня в 16.52 на единый номер вызова экстренных служб 112. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

На место выехали пожарные на катере «КС-701» и спасатели на катере «Чибис» для переправки личного состава и пожарно-технического вооружения.

Пожар полностью потушен, пострадавших нет.