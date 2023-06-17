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На острове Щурячий в РТ загорелась дача, пожарные добирались на катере
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Сообщение о пожаре в дачном доме на острове Щурячий в Зеленодольском районе РТ поступило сегодня в 16.52 на единый номер вызова экстренных служб 112. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
На место выехали пожарные на катере «КС-701» и спасатели на катере «Чибис» для переправки личного состава и пожарно-технического вооружения.
Пожар полностью потушен, пострадавших нет.
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