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На острове посреди Волги в Татарстане приставы снесли незаконно построенный дом
В районном отделении судебных приставов Спасского района на исполнении находилось производство по сносу дома и хозяйственных построек на острове, сообщают в пресс-службе ведомства.
Как оказалось, местный житель возвел дом на острове посреди реки Волга. При этом у мужчины есть дом в городе Болгар, где он и прописан. Постройки были замечены администрацией поселения. Прийти к соглашению сторонам не удалось, после чего суд решил снести незаконные постройки и освободить участок.
Хозяину постройки сообщили о возбужденном в отношении него производстве. Однако мужчина не предпринял никаких действий и после второго протокола приставов.
В итоге было принято снести постройки за счет взыскателя, а счет предъявить должнику через суд. Узнав об этом, должник самостоятельно снес все постройки.
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