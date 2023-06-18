На острове-граде Свияжск пройдет трехдневный спортивный фестиваль

На острове-граде Свияжск с 30 июня по 2 июля пройдет спортивный праздник SVIYAGA FEST. Участников ожидают соревнования по четырем дисциплинам: бегу, плаванию, спортивному ориентированию и уникальной мультиспортивной гонке, передает пресс-служба Минспорта РТ.

Серию спортивных соревнований откроет забег на закате SVIYAGA FEST. ISLAND RUN, 1 июля участникам предоставится возможность преодолеть заплыв вокруг острова-заповедника на мероприятии под названием SVIYAGA FEST. SWIM. В этот же день состоится забег с заданиями под названием SVIYAGA FEST. QUEST. Фестиваль завершится 2 июля мультиспортивной гонкой под названием SVIYAGA FEST. SWIMRUN.

В эти дни также будут проводиться мастер-классы, экскурсия по Свияжску, музыкальная программа на сцене, огненное шоу, кинотеатр на природе и выездная баня.