На острове-граде Свияжск открылась выставка с весенними пейзажами

Сегодня, 1 марта, в выставочном зале художественной галереи на Рождественской площади в Свияжске открылась выставка, посвященная долгожданному приходу весны. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила руководитель пресс-службы музея-заповедника Юлия Нуреева.

«В общей сложности на выставке представлены 11 работ, в которых отражается приход весны глазами современных художников. Экспозиция небольшая, но очень милая», — отметила собеседница агентства.

Полотна изображают свияжскую весну в динамическом развитии, соединяя пейзажно-ландшафтные мотивы реки Свияги и ее побережья с видами острова и его достопримечательностей — Успенского монастыря, собора Божией Матери в честь иконы «Всех скорбящих Радость», исторического посада Свияжска.

Картины в экспозиции расположены последовательно — от зимы к весне и от весны к лету. В некоторых пейзажах весна ранняя, холодная, с не ушедшим еще снегом и обнажающейся непрогретой землей. На пограничье зимы и весны указывают акцентные цвета картин — синий, белый, коричневый. В этих произведениях погода пасмурная или облачная. Художники будто говорят нам, что настоящее весеннее пробуждение произойдет чуть позже. Однако другие работы, показывающие разгар весны, написаны зелеными, теплыми тонами, многоцветная гамма апреля и мая — символика возрождения жизни и природы.

На выставке экспонируются произведения живописи и графики из фондов Музея-заповедника «Остров-град Свияжск» — «Весна в Свияжске» Екатерины Манько, «Апрель» Александра Тимкина, «Весна», «Берега Свияги», «Острова на Волге» Анатолия Егорова, «Последняя весна» Веры Карасевой, «Свияжская весна» Сергея Репнина, «Весна на Свияге» и «Облака над Свиягой» Александра Федотова, «Свияжск» Лейлы Фаизовой.

Двери выставки будут открыты до 28 марта. Вход на выставку свободный.