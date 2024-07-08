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Происшествия 8 июля 2024 18:37

На остановке «Савиново» в Казани задымился автобус

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Густой белый дым повалил из автобуса у остановки «Савиново» на проспекте Хусаина Ямашева. Информация быстро распространилась в местных-телеграм каналах. Казанцы предполагали, что причиной густого дыма стал пожар.

В пресс-службе ГУ МЧС России по РТ сообщили «Татар-информу», что возгорания в транспорте не было. Причиной сильного дыма стал «перегрев тормозных колодок».

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