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На остановке «Савиново» в Казани задымился автобус
Густой белый дым повалил из автобуса у остановки «Савиново» на проспекте Хусаина Ямашева. Информация быстро распространилась в местных-телеграм каналах. Казанцы предполагали, что причиной густого дыма стал пожар.
В пресс-службе ГУ МЧС России по РТ сообщили «Татар-информу», что возгорания в транспорте не было. Причиной сильного дыма стал «перегрев тормозных колодок».
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