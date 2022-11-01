На особо охраняемых природных территориях Татарстана появились новые аншлаги

На трех особо охраняемых природных территориях Татарстана установлены новые аншлаги. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

«Информационные аншлаги появились в государственных природных заказниках „Нократ“ Мамадышского района, „Шорский“ Высокогорского района и „Устье реки Меша“ Лаишевского района», — сказано в сообщении.

Аншлагами обозначены границы территорий. Кроме того, таблички информируют об особом охранном режиме. Всего на территории Татарстана находятся 193 особо охраняемые природные территории общей площадью 464,7 тыс. тыс. га. Установка информационных знаков по границам особо охраняемых природных территорий продолжается.