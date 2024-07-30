На осеннюю пересдачу ЕГЭ отправились 53 выпускника из Татарстана

В Татарстане 53 выпускника будут пересдавать ЕГЭ в сентябре, так как не смогли набрать минимально необходимое количество баллов по обязательным предметам, хотя в этом году у них была возможность попробовать пересдать в июле. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин.

«В июле те, кто не прошел порог по обязательным предметам, имели возможность еще раз пересдать экзамен. С этой задачей справились 319 человек, что составляет 85,7% от всех не сдавших. Однако на сентябрь остаются 53 человека», — отметил министр.

Среди этих 53 человек 11 не преодолели минимальный порог по обоим обязательным предметам, семь — по русскому языку и 35 — по математике.

«Напомню, что пересдача будет проведена в сентябре. Прием заявлений осуществляет школа не позднее 15 августа», — заключил Хадиуллин.