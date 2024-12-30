На осенних сельхозярмарках в Татарстане реализовано продукции на 1,2 млрд рублей

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За время проведения осенних сельскохозяйственных ярмарок в Татарстане фермеры реализовали продукцию на общую сумму более 1,2 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«По итогам 16 ярмарочных дней было реализовано более 6,5 тыс. тонн овощей, в том числе 3,9 тыс. тонн картофеля, а также 295,5 тонны разливного молока, 655,4 тонны сахара, свыше 2,8 млн штук куриных яиц, 1,3 тыс. тонн мяса, включая 714,1 тонны говядины», — отметили в министерстве.

Сельскохозяйственные ярмарки проходили в Татарстане с 14 сентября по 29 декабря. Они работали на 13 площадках Казани, на двух площадках Набережных Челнов и Зеленодольского района, на трех площадках Нижнекамского района и с различной периодичностью в других муниципалитетах.

Для проведения ярмарок было задействовано 14,4 тыс. единиц транспорта.

Всего в этом году было проведено 23 ярмарки. На них реализовано сельхозпродукции на сумму более 1,7 млрд рублей.

Следующие сельскохозяйственные ярмарки планируется начать в марте 2025 года.

Мероприятие направлено на развитие отрасли в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Нацпроекты в их нынешнем виде запущены в России в 2019 году по инициативе Президента РФ Владимира Путина.