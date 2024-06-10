На оружейном заводе в Польше прогремел мощный взрыв

На юге Польши произошел серьезный инцидент на оборонном заводе «Меско», расположенном в Свентокшиском воеводстве. Согласно заявлению директора предприятия Эльжбеты Сренявской, на территории завода прогремел мощный взрыв, передает РИА Новости.

Сренявская сообщила, что взрыв произошел в центре по производству ракетного топлива, который был введен в эксплуатацию несколько лет назад. К сожалению, происшествие не обошлось без жертв. Директор подтвердила гибель 59-летнего работника завода.

Еще один сотрудник пострадал в результате инцидента, но смог самостоятельно покинуть место происшествия. Пострадавшего доставили в больницу бригадой скорой помощи для оказания необходимой медицинской помощи.

На место взрыва прибыли пожарные и полиция для проведения спасательных работ и расследования причин трагедии. Дальнейшие подробности о состоянии пострадавшего и обстоятельствах происшествия пока не сообщаются.