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Происшествия 10 июня 2024 14:16

На оружейном заводе в Польше прогремел мощный взрыв

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На юге Польши произошел серьезный инцидент на оборонном заводе «Меско», расположенном в Свентокшиском воеводстве. Согласно заявлению директора предприятия Эльжбеты Сренявской, на территории завода прогремел мощный взрыв, передает РИА Новости.

Сренявская сообщила, что взрыв произошел в центре по производству ракетного топлива, который был введен в эксплуатацию несколько лет назад. К сожалению, происшествие не обошлось без жертв. Директор подтвердила гибель 59-летнего работника завода.

Еще один сотрудник пострадал в результате инцидента, но смог самостоятельно покинуть место происшествия. Пострадавшего доставили в больницу бригадой скорой помощи для оказания необходимой медицинской помощи.

На место взрыва прибыли пожарные и полиция для проведения спасательных работ и расследования причин трагедии. Дальнейшие подробности о состоянии пострадавшего и обстоятельствах происшествия пока не сообщаются.

#польша
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