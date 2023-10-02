На «Ориентирах будущего» в Казани обсудили вопрос «как достучаться до своего туриста»

В Казани с 1 по 3 октября проходит туристский форум «Ориентиры будущего». Главной темой форума текущего года стали современные тренды в туризме. Форум стартовал с пленарной сессии «Новые реалии в коммуникациях: как достучаться до своего туриста».

На сессии спикеры обсудили актуальные вопросы по созданию уникального медиа-продукта, какие каналы коммуникаций помогают выявить «своего» клиента, повлиять на его выбор. Участники также подискутировали на тему сокращения неэффективных инструментов.

Приветствуя участников форума, председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов отметил, что основной темой, которая объединяет форумы из года в год являются цифровые технологии. Искусственный интеллект и алгоритмы активно проникают в нашу реальную жизнь, отметил Иванов. «Как коммуницировать в современном мире, как оставаться в балансе и восполнить ресурс, как привлечь туристов и работать с взыскательными путешественниками – об этом и многом другом поговорим уже сегодня на площадке нашего форума», – сказал он.

Часть сессий форума посвящена путешествиям на автомобиле, ментальному и детскому отдыху, развитию активного туризма и премиальных туров в России, сообщает Госкомитет РТ по туризму.

Организаторами туристского форума «Ориентиры будущего» является Государственный комитет Республики Татарстан по туризму при поддержке Агентства стратегических инициатив и Российского союза туриндустрии (РСТ). Форум проходит каждые два года и собирает лучших экспертов туристической индустрии, руководителей органов власти в сфере туризма, представителей крупных компаний, работающих в области туризма.

Ранее на совещании по вопросам внутреннего туризма Президент России Владимир Путин отметил важность выхода туриндустрии страны на новый уровень. «<…> общая задача и государства, и отечественного бизнеса – обеспечить рост качества туристических услуг и инфраструктуры, стремиться здесь к самым высоким стандартам комфорта, доступности, безопасности, исходить из запросов и потребностей людей с самым разным достатком: и молодежи, и других разных возрастов и поколений, и, конечно же, семей с детьми», – подчеркнул Президент.