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На организатора многомиллионной кражи имущества Минобороны РФ возбудили дело
СК РФ установили, что к хищению недвижимости Минобороны в Балашихе причастен бизнесмен Сергей Овчинников.
Как сообщают РИА Новости, на него завели уголовное дело и объявили в розыск.
Бизнесмен Овчинников организовал хищение организованной группой и в итоге завладел имущественным комплексом, расположенным в Балашихе, общей стоимостью свыше 244 миллионов рублей.
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