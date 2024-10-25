На организатора многомиллионной кражи имущества Минобороны РФ возбудили дело

СК РФ установили, что к хищению недвижимости Минобороны в Балашихе причастен бизнесмен Сергей Овчинников.

Как сообщают РИА Новости, на него завели уголовное дело и объявили в розыск.

Бизнесмен Овчинников организовал хищение организованной группой и в итоге завладел имущественным комплексом, расположенным в Балашихе, общей стоимостью свыше 244 миллионов рублей.