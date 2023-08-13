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На организацию видеонаблюдения в парках и скверах Елабуги направят 2,9 млн рублей
На организацию видеонаблюдения в Елабуге из местного бюджета выделят 2,9 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
Заказчиком выступает исполком Елабужского района. Подача заявок завершится 21 августа, 23-го числа будет определен исполнитель.
«Услуги должны быть оказаны с 1 октября 2023 года по 31 декабря 2023 года», — указано в документах.
Большинство камер, согласно таблице, будут находиться в общественных пространствах города — это парки «Чебурашка», Гуляй-парк, Александровский, Пионерский, Шишкинские пруды, скверы Епанешникова, Чернобыльцев и др. Также в документах приводятся характеристики стационарных камер — их всего три типа — и перечень пунктов видеонаблюдения.
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