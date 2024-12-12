На организацию в Казани возбудили дело за нарушение санитарных норм при разделке мяса

Фото: Прокуратура Татарстана

На одну из организаций в Казани возбудили уголовное дело за нарушение санитарных норм при разделке мяса.

Прокуратура Приволжского района Казани провела проверку одного из заведений на улице Тукая, было выявлено, что работники при производстве, хранении и приготовлении мяса птицы нарушают многочисленные санитарные нормы.

Возбуждено уголовное дело, ход и результаты расследования – на контроле прокуратуры района.