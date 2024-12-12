news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 12 декабря 2024 16:23

На организацию в Казани возбудили дело за нарушение санитарных норм при разделке мяса

Скопировать ссылку
На организацию в Казани возбудили дело за нарушение санитарных норм при разделке мяса
Фото: Прокуратура Татарстана

На одну из организаций в Казани возбудили уголовное дело за нарушение санитарных норм при разделке мяса.

Прокуратура Приволжского района Казани провела проверку одного из заведений на улице Тукая, было выявлено, что работники при производстве, хранении и приготовлении мяса птицы нарушают многочисленные санитарные нормы.

Возбуждено уголовное дело, ход и результаты расследования – на контроле прокуратуры района.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100