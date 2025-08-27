На организацию туристского форума в Казани выделят более 5 млн рублей

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по закупкам

Казань станет площадкой для проведения VIII туристского форума «Ориентиры будущего» 9-10 октября. Впервые в его рамках состоится отдельный форум туроператоров России. На организацию масштабного мероприятия предусмотрено более 5 млн рублей, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по закупкам.

Организаторами выступают Государственный комитет Республики Татарстан по туризму и Российский союз туриндустрии. Форум пройдет на базе гостиничного комплекса Millennium Panorama Hotels в Казани.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен будет обеспечить предоставление мебели и оборудования, трансфер, организацию авиаперелетов и железнодорожных поездок для спикеров, их проживание, а также изготовление полиграфической продукции, регистрацию участников и ряд сопутствующих услуг.

В 2025 году в форуме примут участие более 450 представителей отрасли. Среди них – туроператоры по внутреннему и въездному туризму, руководители федеральных и региональных органов власти, топ-менеджеры ведущих компаний туристической и смежных сфер, а также представители СМИ.