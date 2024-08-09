На организацию Татарстанского нефтегазохимического форума выделили более 7,6 млн рублей

С 26 по 28 августа в выставочном центре «Казань-Экспо» пройдет Татарстанский нефтегазохимический форум-2024, посвященный Году научно-технологического развития в Республике Татарстан. На оказание услуг по его организации и проведению направили более 7,6 млн рублей. Соответствующий тендер проведен Госкомитетом Татарстана по закупкам. Заказчик — Минпромторг РТ.

Согласно техзаданию, исполнитель окажет услуги по предоставлению помещений для проведения форума, сопровождению участников мероприятия, техническому обеспечению и награждению победителей конкурса. Обеспечит соблюдение необходимых противопожарных требований, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды. Оказываемые услуги должны будут соответствовать требованиям нормативно-правовых актов.

Как уточнил зампредседателя Госкомитета РТ по закупкам Искандер Багаутдтинов, для заказчика главной процедурой по формированию заказа является составление техзадания для проведения торгов.

«От профессионально составленного техзадания зависит конечный результат. Чёткое понимание заказчиком и исполнителем целей и задач — это залог успешного проведения мероприятия», - сказал он.

В этом году в программу нефтегазохимического форума вошли пленарное заседание, научно-практические конференции, круглые столы, панельные дискуссии, выставочные экспозиции, дни поставщиков, спецмероприятия, деловая и культурная программы. Организаторы форума - Минпромторг республики и АНО «Казань Экспо». Мероприятия проводятся при поддержке Правительства Татарстана.