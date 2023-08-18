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На организацию Татарстанского нефтегазохимического форума выделили более 7 млн рублей
С 31 августа по 2 сентября в выставочном центре «Казань Экспо» пройдет Татарстанский нефтегазохимический форум-2023. На его организацию направили 7,1 млн рублей, соответствующий контракт, который Минпромторг республики заключил с ООО «Ивент Плюс», опубликован на сайте госзакупок.
«Исполнитель принимает на себя обязательство на оказание услуг по организации и проведению Татарстанского нефтегазохимического форума – 2023, посвященного 80-летию нефтедобычи в Республике Татарстан <…>», – говорится в документе.
В форуме Татарстанский нефтегазохимический форум является одним из крупнейших международных мероприятий нефтегазовой отрасли России. В этом году в нем примут участие более 160 компаний, в том числе из зарубежных стран – Ирана, КНР, Беларуси, Республики Камерун, Узбекистана и других, сообщает пресс-служба Минпромторга РТ.
В течение трех дней в «Казань Экспо» будут проходить международные выставки, конференции, в том числе с участием китайской делегации, круглые столы и другие мероприятия.
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