На организацию приема гостей в Татарстане направят 2,17 млн рублей

Госкомитет Татарстана по закупкам объявил электронный аукцион на оказание услуг по приему туроператоров, журналистов, блогеров и других гостей в республике. Заказчиком выступает Госкомитет Татарстана по туризму. Начальная максимальная стоимость контракта составляет 2,17 млн рублей.

Программа размещения рассчитана на 70 суток. Из них 50 суток предусмотрены в одноместных номерах отелей категории пять звезд, 10 – в двухместных номерах не ниже уровня четырех звезд, еще 10 – в модульных домиках на природных территориях. Исполнитель должен обеспечить питание гостей, включая обеды, ужины и кофе-брейки, а также трансфер автобусами вместимостью от 6 до 53 мест и предоставить радиогиды.

В культурную программу включены обзорные экскурсии по Казани и на остров-град Свияжск на русском, английском и китайском языках. Участники посетят Казанский Кремль, мечеть Кул Шариф, Благовещенский собор, Старо-татарскую слободу, Успенский монастырь и другие ключевые достопримечательности. В качестве сувенира гостям предусмотрен чак-чак в подарочной упаковке.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 16 апреля.