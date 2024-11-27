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На организацию питания в детсадах десяти районов Татарстана направят 550 млн рублей
На организацию питания в дошкольных образовательных учреждениях десяти районов Татарстана выделят 550 млн рублей. Информация в единой информационной системе опубликована Государственным комитетом РТ по закупкам.
Речь идет о детских садах Арского, Атнинского, Балтасинского, Верхнеуслонского, Высокогорского, Зеленодольского, Кайбицкого, Лаишевского, Пестречинского и Тюлячинского районов республики.
В меню должны входить завтраки, обеды и полдники. В перечень закупаемой продукции входят 180 позиций. Это, в частности, хлебобулочные и макаронные изделия, крупы, овощи, фрукты, мясо, рыба, молочная продукция, яйца, орехи, соки и так далее. Стоимость организации питания в день на детей от двух месяцев до трех лет составит 125,81 рубля, для детей старше трех лет — 158,45 рубля.
Для сокращения числа случаев поставки некачественной и фальсифицированной пищевой продукции Госкомитет РТ по закупкам совместно с Управлением Роспотребнадзора по РТ создал региональный реестр лиц, осуществивших поставку некачественного товара на территории Татарстана.
«Реестр содержит информацию о выявленных нарушениях, субъектах, допустивших поставку и производство некачественной продукции. Кроме того, мы ведем мониторинг конкурсных процедур по закупке продуктов питания для общеобразовательных организаций. В этом году нарушения выявлены в 11 муниципальных образованиях Татарстана», — прокомментировал ситуацию председатель Государственного комитета РТ по закупкам Марат Зиатдинов.
Услуги по организации питания будут предоставляться с 9 января по 31 декабря 2025 года. Заказчиками выступают 376 детских садов. Заявки на участие в электронных аукционах принимаются до 12 декабря, а их результаты подведут 17 декабря.
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