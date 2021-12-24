На организацию из Татарстана возбудили уголовное дело за уклонение от налогов на 36 млн

Сотрудники УЭБ и ПК МВД по РТ установили, что с февраля 2019 года по март 2020 года руководство одного из предприятий Татарстана вносило в налоговые декларации ложные сведения о договорах с другими организациями. Таким образом они уклонились от уплаты налогов на сумму более 36 млн рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье за уклонение от уплаты налогов. Максимальное возможное наказание по этой статье – лишение свободы до двух лет. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.